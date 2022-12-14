В Горячем Ключе для сортировки мусора установили 130 контейнеров

В Горячем Ключе установили 130 контейнеров для раздельного сбора мусора. Об этом сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края.

Контейнеры расположены на площадках, с которых мусор будет вывозить специальный мусоровоз. Техника используется в тестовом режиме. В дальнейшем вывоз будет осуществляться по графику.

В 2022 году Кубань получила федеральную субсидию на закупку мусорных контейнеров. Сумма финансирования превысила 70 млн руб. Средства распределили между 41 муниципалитетом.

Ранее в администрации региона сообщили, что до конца 2022 года в Краснодарском крае установят 4 тыс. контейнеров для раздельного сбора отходов.

Анастасия Донскова

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