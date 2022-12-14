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Электросети в пострадавших от снега районах Нижегородской области проверят до конца года

Инвентаризацию электросетей в пострадавших от непогоды районах Нижегородской области проведут до конца 2022 года, сообщили в пресс-службе правительства региона. Предварительно, основной причиной аварий стали упавшие деревья, а не износ сетей. Специалисты расчистят просеки и установят индикаторы короткого замыкания для более оперативной реакции.

По итогам обследования «Россети Центр» подготовит комплексную программу повышения надежности энергосистемы в Нижегородской области. Такое решение было принято еще после первой крупной серии энергоаварий, случившихся из-за ледяного дождя в конце ноября. 10 декабря в регионе вновь прошел снег с дождем, что привело к отключениям электроэнергии в 131 населенном пункте. Последствия еще устраняют.

Анастасия Еремина

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