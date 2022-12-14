«Текст»: Пермский бизнесмен намерен делать мебель из спиленных при строительстве деревьев

Пермский предприниматель Алексей Строителев получил грант под проект использования спиленных при строительстве деревьев для производства мебели. Об этом сообщает интернет-газета «Текст».

Сейчас спиленные при строительстве деревья вывозят на свалки. Господин Строителев намерен оборудовать мастерскую, в которой из этих деревьев будут делать столешницы, полочки, подоконники и другие предметы обстановки. Грант на проект был выделен в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».