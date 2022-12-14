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Михаил Евраев: «Наша цель – строить в регионе не менее 1 млн квадратных метров жилья в год»

В Ярославской области за 10 месяцев 2022 года построено 729 тыс. кв.м., что на 12% больше, чем в прошлом году. До конца года в регионе будет введено в эксплуатацию 770 тыс. кв.м. жилья по соглашению с Минстроем. Об этом стало известно сегодня на заседании регионального правительства.

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

На заседании отмечалось, что лидерами по строительству жилья являются Ярославль и Ярославский район, где, по итогам года, введут 253 и 260 тыс. кв. м. соответственно.

«Строительство должно быть одним из серьезнейших направлений развития Ярославской области. Несмотря на сложную ситуацию в стране, нам необходимо поступательно двигаться к достижению показателя в 1 млн квадратных метров ежегодно вводимого жилья. Чем больше мы построим, тем будет лучше для жителей региона»,— подчеркнул губернатор Михаил Евраев.

В регионе планируется создать единый областной информационный ресурс для потенциальных инвесторов о сформированных под строительство земельных участках. Господин Евраев поручил проработать этот вопрос.

И. о. директора областного департамента строительства Сергей Гончар сообщил, что в этом году году выдано 224 разрешения на строительство жилья. Сейчас в области строят 142 многоквартирных дома: 57 – с использованием механизма счетов эскроу, 60 – на средства компаний-застройщиков, остальные – по договорам долевого участия. Более 40% возводимых домов – высотой 9 – 12 этажей, 27% – более 18 этажей, 22% – от 4 до 8 этажей.

В 2022 году восстановили права 533 дольщиков семи проблемных домов. По словам господина Гончара, по четырем домам выплачены компенсации, по двум предоставлены квартиры в других домах. Один дом достроили.

«Остается решить проблему еще по семи объектам, и это планируется сделать до конца 2023 года»,— пояснил Сергей Гончар.

Алла Чижова

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