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В Ярославле мужчина перевел мошенникам более 4,4 млн рублей

Следственное подразделение ОВМД России по Кировскому району возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество) после обращения ярославца, у которого мошенники выманили более 4,4 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Пострадавшим стал 83-летний мужчина, ему позвонили неизвестные и в целях якобы недопущения хищения денежных средств попросили снять пострадавшего 2 млн руб. и перевести их на «безопасные счета». Далее мужчине позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Он сообщил, что квартира пострадавшего выставлена на продажу и, чтобы сохранить имущество, нужно оформить кредит в одном из московских банков и передать полученные деньги доверенному лицу, что мужчина и сделал.

В результате мошеннических действий мужчина лишился 4,4 млн руб.

Вероника Макарова

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