Воронежский губернатор уверен, что местным депутатам не стоит платить за переизбрание

Губернатор Воронежской области Александр Гусев в ходе прямого-эфира в соцсетях 14 декабря прокомментировал резонансное уголовное дело бывшего вице-мэра облцентра Юрия Бавыкина, которого обвиняют в мошенничестве во время выборов депутатов городской и областной дум в 2020 году. Господин Гусев уверен, что к передаче денег обвиняемому экс-чиновнику у парламентариев не было «никаких предпосылок».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Губернатор отметил, что комментировать процесс господина Бавыкина и участие в нем ряда депутатов «сложно». «Нужно быть очень доверчивыми человеком, чтобы дать Бавыкину деньги. Объективно говоря, к этому никаких предпосылок не было, большинство депутатов с помощниками ногами отрабатывают (выборную кампанию. - «Ъ-Черноземье»). И это правильный подход,- напомнил Александр Гусев. - А то, что они начали потом лить друг на друга компромат, бог им судья. Я с ними, слава богу, близко не общался. Но Бавыкин зря говорит о какой-то (коррупционной. - «Ъ-Черноземье») системе, это его личная инициатива и ответственность».

В Коминтерновском райсуде Воронежа продолжается рассмотрение дела о мошенничестве во время избирательной кампании 2020 года против бывшего вице-мэра Юрия Бавыкина и его экс-коллеги по управе Коминтерновского района Светлане Васьковой. Как рассказывал «Ъ-Черноземье», бывших чиновников обвиняют в том, что они получили от девятерых кандидатов в депутаты городской и областной дум почти 7 млн руб. за помощь на выборах, но ничего не сделали. Господин Бавыкин вину отрицает, а госпожа Васькова признает полностью.

По мнению главного воронежского следователя Кирилла Левита, это уголовное дело «выбивается» из числа других коррупционных расследований «некоторой наглостью преступления»: «Я не знаю, кто вложил ему в голову идею рассказывать о коррумпированности выборной системы, чтобы защищаться. На мой взгляд, человек выпал из реальности».

Андрей Цветков, Александр Прытков