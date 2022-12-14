В Тюменском макрорегионе установлено более 3,5 тысяч птицезащитных устройств

В текущем году компания «Россети Тюмень» установила на высоковольтных линиях электропередачи в ХМАО-Югре, ЯНАО и Тюменской области свыше 3,5 тысяч птицезащитных устройств (ПЗУ). Оборудование, предназначенное для предотвращения поражения птиц электрическим током, позволит сохранить популяцию пернатых и снизит риски возникновения нарушений электроснабжения потребителей. На эти цели компания направила более 21 млн рублей.



Установочные работы энергетики провели на ЛЭП, расположенных в зоне обитания и путей миграции порядка 350 видов птиц. По статистике, с их жизнедеятельностью связаны до 12% коротких замыканий на линиях электропередачи. Конструкции ПЗУ препятствуют посадке и гнездованию пернатых на траверсах и изоляторах, уберегая от соприкосновения с токоведущими частями. Принятые энергетиками меры позволяют повышать надежность электроснабжения макрорегиона с населением более 3,8 млн человек.

За последние пять лет «Россети Тюмень» установили более 13 тысяч устройств в зоне ответственности компании, направив на эти цели порядка 60 млн рублей. Выполненные работы позволят снизить количество нарушений на ЛЭП и сохранить жизнь многим краснокнижным птицам.