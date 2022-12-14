«Тинькофф» запускает новый способ оплаты телефоном — платежный стикер Tinkoff Pay. Наклеив его на смартфон или чехол, клиенты смогут вернуться к привычному способу бесконтактной оплаты. Это особенно актуально для пользователей iPhone. Платить стикером Tinkoff Pay можно везде, где есть терминал: на кассе в магазине, в кафе или в ресторанах. С помощью стикера Tinkoff Pay также можно снимать наличные в банкоматах. Платежный стикер имеет такой же уровень безопасности, как и бесконтактная карта. С ним можно настроить пин-код, установить лимит по тратам и ограничения по операциям, а также заблокировать в случае потери. В настоящее время новый способ оплаты проходит тестирование сотрудниками «Тинькофф». В январе 2023 года платежные стикеры Tinkoff Pay станут доступны для всех желающих.

Немецкий производитель грузовиков и автобусов MAN, входящий в группу Volkswagen, передал свое российское подразделение дилеру марки в Татарстане. Автоконцерн в конце октября сообщал, что планирует продать российские активы MAN в этом году. Также будут проданы местные активы конкурента MAN в грузовом сегменте — компании Scania и бизнес производителя люксовых автомобилей Porsche.

ПСБ за год увеличил на 20% количество крупных корпоративных клиентов системы дистанционного банковского обслуживания PSB Corporate. В банке подчеркивают, что это стало следствием непрерывного совершенствования функционала системы и расширения спектра услуг. Система дистанционного банковского обслуживания стала удобнее в части контроля и анализа расходования бюджета по крупным проектам с большим количеством подрядчиков и субподрядчиков. За год количество крупных корпоративных контрактов на дистанционном обслуживании через PSB Corporate выросло в три раза.