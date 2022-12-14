Обманутым дольщикам кооператива «Новый дом» в Благовещенске выплатят компенсации

32 обманутых дольщиков жилищно-строительного кооператива «Новый дом» в Благовещенске включили в реестр требований на выплаты денежных компенсаций. 199 дольщиков проблемного дома уже получили выплаты на общую сумму 312 млн руб., сообщили в пресс-службе правительства Башкирии.

Застройщик планировал сдать пятиэтажный жилой дом на улице Бедного в четвертом квартале 2014 года. По проектной документации было предусмотрено строительство восьми подъездов, однако застройщик возвел десять, нарушив границы предоставленного участка. Компании не удалось достроить дом, ее признали банкротом в октябре 2019 года.

ЖСК «Новый дом», по данным «СПАРК-Интерфакс», был зарегистрирован в Благовещенске в 2008 году. Компания специализировалась на подготовке к продаже жилого и нежилого имущества. Среди совладельцев были Раиса и Оксана Черновы, Тохир, Дилшод и Ильфира Шерматовы.

Карина Мамаева

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