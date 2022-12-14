Мобилизованных жителей края отправят в зону СВО в эти выходные

Мобилизованные жители Прикамья, прошедшие подготовку в Тюменском центре, отправятся в зону проведения специальной военной операции 17 декабря. Об этом порталу 59.ru сообщил руководитель регионального центра поддержки мобилизованных жителей Константин Строгий. В общей сложности в зону СВО направят два батальона, сформированных из жителей края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«По информации командования батальонов, военнослужащих считают полностью готовыми к выполнению задач СВО, они обеспечены необходимым,— рассказал Константин Строгий.— На протяжении двух с половиной месяцев с бойцами проводились занятия по огневой, тактической, технической, медицинской и другим видам подготовки».

Первое подразделение, в которое вошли мобилизованные жители Прикамья, отправилось из Тюменского учебного центра в зону СВО в ноябре.