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Насиловавшего несколько лет падчерицу жителя Саратова приговорили к 17 годам колонии

В Саратове огласили приговор 41-летнему горожанину, который с декабря 2019 по май этого года насиловал несовершеннолетнюю падчерицу. Об этом сообщает СУ СК.

Установлено, что в указанный период злоумышленник вступал в интимную связь со своей падчерицей и совершал в отношении нее иные действия сексуального характера. Первоначально девочка никому не говорила о произошедшем, но в мае, после очередного преступления, сообщила обо всем матери, и та написала заявление в следственные органы.

Обвиняемому назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, с ограничением свободы на два года.

Марина Ковалева

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