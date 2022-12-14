Компания «Полиматиз» запустила в Татарстане производство композиционных материалов за 85 млн рублей

Компания «Полиматиз» открыла на ОЭЗ «Алабуга» производство композиционных нетканых материалов с общей суммой инвестиций 85 млн руб. Об этом сообщается на сайте организации.

Компания, в частности, будет производить двухслойные и трехслойные мембраны, которые будут использоваться в виде утеплителя стен, кровли и защиты несущих элементов зданий от конденсата, влаги и ветра. Мощность предприятия будет составлять до 12 млн кв. м продукции ежегодно.

Главными потребителями продукции станут производители кровельных и гидроизоляционных материалов.

Большую часть средств на открытие производства предоставил Фонд развития промышленности — это 68 млн руб.

"Ъ-Казань"