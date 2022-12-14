В Севастополе дело экс-главы департамента здравоохранения о злоупотреблении полномочиями передали в суд

В Севастополе материалы уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями с тяжкими последствиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ), возбужденного в отношении бывшего главы городского департамента здравоохранения, передали в суд. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

По данным следствия, в декабре 2015 года департамент заключил контракт на поставку магнитно-резонансного томографа «Престиж-15» в городскую больницу №1. Стоимость соглашения составила 81,7 млн руб., срок исполнения договоренностей — 12 дней. На момент подписания акта приема-передачи оборудования фактически не была проведена подготовка помещения для установки оборудования. Несмотря на это, в апреле 2016 года поставщику перевели оговоренную сумму в полном объеме еще до монтажа аппарата.

Поставка томографа в медучреждение была выполнена в 2017 году. В дальнейшем оборудование вышло из строя, что полностью исключило возможность его использования.

Уголовное дело передано в Ленинский районный суд Севастополя. По данным администрации города, в 2015 году департамент возглавлял Юрий Восканян.

Анастасия Донскова

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