Архсовет одобрил эскиз реконструкции нижегородского ТЮЗа

Эскиз реконструкции нижегородского Театра юного зрителя (ТЮЗ) на улице Горького, 145 одобрил архитектурный совет. Об этом сообщается на сайте регионального минграда.

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Вариант визуализации разработало архитектурное бюро «Асгард» по заказу нижегородской дирекции по строительству. Эскиз рекомендовали принять за основу дальнейшего проектирования.

План реконструкции театра разработало казанское ООО «СБС групп» еще в 2020 году, но документ не прошел госэкспертизу. ТЮЗ обвинил в этом проектировщика и потребовал вернуть 5,2 млн руб. В арбитражном суде подрядчик доказал, что претензии театра не обоснованы, а в недочетах проекта виновато руководство ТЮЗа – техзадание не соответствовало реальному состоянию здания.

Подробнее о ситуации – в материале «Ъ-Приволжье» «Арбитраж зашел за кулисы».

Елена Ковалева