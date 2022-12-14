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Ресторанный холдинг Welcome Group из Удмуртии откроет в Перми кафе

В Перми откроется кафе «Мама Пицца», принадлежащее ресторанному холдингу Welcome Group из Удмуртии. Как рассказал «Ъ-Удмуртия» директор компании Максим Коновалов, заведение будет размещаться на ул. Сибирской, 46 в центральном районе города. Зал рассчитан на 70 посетителей.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«В тестовом режиме "Мама Пицца" начнет работу уже 23 декабря, но широко распахнет свои двери 26 декабря, перед самым Новым годом. Пиццу также будут доставлять в кафе и офисы»,— поделился господин Коновалов.


«Мама Пицца» — сеть демократичных кафе с домашней итальянской кухней, куда можно прийти и на завтрак каждый день, и на деловой обед, а также на ужин с семьей. Для маленьких гостей есть лабиринт, детское меню, пицца и джелато — вкусное итальянское мороженое. В заведении строго следуют технологиям и самостоятельно готовят пасту и пиццу из итальянской муки.

Таким образом, Welcome Group в Перми представлен двумя брендами. В 2019 году в городе открылся «Ронни бургер-клуб».

«Мы планируем и в дальнейшем развиваться в Перми. Сейчас важно открыть первую точку, понять насколько будет востребована "Мама Пицца". Будет ли кафе пользоваться такой же популярностью у жителей Перми, как оно пользуется у жителей Ижевска»,— сказал господин Коновалов.

В ресторанном холдинге добавили, что «Мама Пицца» по франшизе также должна открыться в Екатеринбурге. В настоящий момент кафе находится на стадии строительства.

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