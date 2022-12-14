Министром экономики Свердловской области стал Руслан Садыков

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назначил министром экономики и территориального развития Руслана Садыкова. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Департамент информационной политики Свердловской области Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Руслан Садыков родился в Свердловской области. Ранее занимал должность советника департамента по вопросам экономической и социальной политики, федерального инспектора по Свердловской области аппарата полпреда в УрФО.

Ранее должность министра экономики занимал Денис Мамонтов. Он сложил полномочия после того, как Евгений Куйвашев в сентябре переизбрался на новый губернаторский срок и распустил прежний состав правительства Свердловской области. В новом составе Денис Мамонтов возглавил министерство экономики и территориального развития.

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