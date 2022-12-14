Мэрия Омска выбрала подрядчиков для ликвидации свалок за 5,5 млрд рублей

Департамент строительства Омска сообщил о заключении контрактов на выполнение работ по ликвидации свалок в Кировском округе и в Ленинском округе.

Контракт на 2,3 млрд руб. на работы в Кировском округе заключен с ООО «Баромембранная технология – сервис» (Владимирская область). По данным мэрии, компания уже ведет работу по ликвидации свалки в Центральном округе и приступила к работам по ликвидации свалки в Советском округе. Как ранее сообщал «Ъ-Сибирь», компания выиграла конкурс на рекультивацию свалки в Центральном административном округе в апреле 2022 года. Цена контракта, который должен быть выполнен до конца 2023 года, составила 1,3 млрд руб.

Еще один контракт на 3,5 млрд руб. заключен с ООО «Геосинтетика» (Красноярский край) на ликвидацию свалки в Ленинском округе. Выполнить работы по контрактам оба подрядчика должны к концу мая 2024 года. Рекультивация свалок ведется в рамках нацпроекта «Экология».

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Анна Егорова