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В 2022 году площадь лесопарковых насаждений Кубани выросла на 2,3 тыс. га

Площади лесопарковых территорий в Краснодарском крае выросли на 2,3 тыс. га в 2022 году, информирует пресс-служба администрации региона.

По словам главы Кубани Вениамина Кондратьева, в крае создано 4 новых зеленых пояса — в Крымском, Абинском, Курганинском и Кореновском районах. Общая площадь территорий составляет 1,6 тыс. га. Помимо этого, расширены зеленые пояса в окрестностях Горячего Ключа, Туапсе и Армавира на 750 га.

Также отмечается, что общая площадь 11 лесопарковых поясов региона составляет 3228 га.

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