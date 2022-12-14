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Краснодар, Сочи и Анапа вошли в топ городов, где хотят отдохнуть россияне на зимних каникулах

В Краснодарском крае хотят отдохнуть на зимних праздниках более 10% россиян. Об этом сообщили в пресс-службе SuperJob.

По данным исследования, 10% россиян хотели бы провести зимние каникулы в Сочи. Курорт занял третье место по популярности, уступив Москве и Санкт-Петербургу. Там хотят отдохнуть по 16% опрошенных. Посетить зимний Санкт-Петербург хотят больше женщин, а вот поехать в январе в Сочи чаще мечтают мужчины. Сервис OneTwoTrip сообщает, что на авиабилет в одну сторону до Сочи клиенты сервиса сейчас тратят в среднем 8 тыс. руб.

Провести новогодние праздники в Карелии и на Байкале мечтают по 4% опрошенных. По 2% россиян хотели бы провести каникулы в Алтайском крае, Великом Устюге, Домбае, Ставрополье, Казани, Калининграде, Красноярске, Крыму, а также Московской области, Новосибирске, Ярославле, Владимире и Владивостоке. Еще 24% респондентов собираются провести январские выходные в Анапе, Краснодаре, Самаре, Камчатке, Иваново, Суздале и других городах.

Почти половина россиян - 43%, мечтают провести январские каникулы дома, в своем городе. Остаться дома больше хотят мужчины - 48% против 39% женщин.

В опросе SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Альбина Баразгова

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