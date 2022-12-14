На Кубани инвесторам выделят 23,4 млн рублей на компенсацию затрат на покупку оборудования

На Кубани инвесторам из краевого бюджета выделят 23,4 млн руб. на компенсацию затрат на покупку оборудования для строительства заправочных электростанций. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте администрации края.

В соответствии с приказом регионального министерства топливно-энергетического комплекса, размер субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, реализующим в крае инвестпроекты по строительству комплексов для быстрой зарядки электрического автотранспорта, составляет 1,8 млн руб. Документ предусматривает компенсацию части затрат на приобретение оборудования для 13 заправочных электростанций в Сочи.

Дмитрий Нестеренко