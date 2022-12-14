Пермский край вошел в число лидеров по дорожному строительству в России

По итогам 2022 года Пермский край вошел в топ-10 регионов страны по объемам строительных работ, выполненных в том числе в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» («БКД»). Об этом вице-премьер РФ Марат Хуснуллин доложил президенту Владимиру Путину в рамках запуска движения по новым участкам дорог «Запад — Восток» и «Север — Юг».

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В 2022 году на повышение качества дорожных объектов Пермского края было направлено 6,2 млрд руб., из них 3,3 млрд руб.— средства федерального бюджета. Благодаря этому на региональных и муниципальных автомобильных дорогах уложили более 1,28 млн кв. м асфальтобетона: это более 120 км региональных дорог и 50 км уличной сети в Перми, Краснокамске и Добрянке. А в ходе реализации программы «Мосты и путепроводы» были отремонтированы 11 мостов в 10 муниципалитетах.

При поддержке федерального правительства ведется активная работа на автомобильных трассах в Прикамье. В частности, завершились работы по обустройству дополнительных полос движения для транспорта на дороге Полазна — Чусовой. Кроме этого, закончен еще один из этапов реконструкции автомобильной дороги Кунгур — Соликамск — путепровод над железнодорожными путями Яйва — Соликамск.

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин неоднократно подчеркивал, что проводимые в рамках нацпроекта работы позволяют не только улучшать состояние дорожной инфраструктуры, но и решают сразу несколько важных задач для жителей края. Ключевые из них — повышение безопасности и доступности дорожного движения, снижение уровня аварийности, травматизма и смертности, а также сокращение транспортных заторов на участках дорог. Кроме того, увеличивается транспортная доступность к социальным объектам.