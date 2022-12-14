Экс-начальника ГКУ «Хозяйственное управление» отправили под домашний арест

Советский райсуд Уфы отправил под домашний арест до 12 февраля 2023 года заместителя директора ГКУ «Хозяйственное управление» при управлении делами администрации главы Башкирии Алексея Аглисламова (ранее занимал должность руководителя), сообщили в пресс-службе суда. По данным «Ъ-Уфа», ему предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ).

По данным Sobkor02, Алексей Аглисламов может быть связан с уголовным делом о закупке писксельных елок, которое в августе возбудил второй отдел по расследованию особо важных дел регионального СКР. Как тогда сообщала пресс-служба республиканской прокуратуры, в ноябре 2019 года «Хозяйственное управление» заключило госконтракт на поставку елок стоимостью 115 млн руб. с единственным поставщиком — подмосковным ООО «Клирлайт рус». Проверка показала, что сделка заключалась на неконкурентной основе и по завышенной цене. Ущерб бюджету республики составил более 24 млн руб.

Ранее, в декабре 2020 года, республиканское УФАС обязало «Клирлайт рус» вернуть в федеральный бюджет 115 млн руб. Комиссия антимонопольного ведомства установила, что конструкции были поставлены из Республики Беларусь через трех посредников, в результате чего их стоимость на 80% превысила цену производителя. В июле 2021 года арбитражный суд Башкирии оставил решение УФАС о возврате денег в силе.

Венера Хисамова

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