Кубанский университет взыскивает задолженность за обучение победителей конкурса «Лидеры Кубани»

Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил иск ФГУВО «Кубанский государственный университет (КубГУ)» о взыскании задолженности в сумме 330 тыс. руб. с ООО «Институт социальных технологий» за организацию мероприятий для победителей конкурса «Лидеры Кубани». Решение опубликовано в картотеке суда, на судебный акт подана апелляционная жалоба.

Как следует из решения, в 2020 году краснодарское ООО «Институт социальных технологий» заключило с КубГУ договор на оказание научно-технических услуг. Университет взял на себя обязательство провести мероприятия по развитию профессиональных управленческих компетенций, а также личностного и лидерского потенциала для лауреатов кадрового конкурса «Лидеры Кубани». В свою очередь, «Институт социальных технологий» должен был перечислить КубГУ оплату в сумме 300 тыс. руб. Мероприятия были своевременно проведены, однако средства университету не поступили, в связи в чем КубГТУ обратился в суд за взысканием долга с процентами, суд вынес решение в пользу университета.

Конкурс для управленцев «Лидеры Кубани» проводится с 2018 года, его целью является выявление перспективных руководителей и специалистов для их продвижения на управленческие должности в социальной, экономической и общественно-политической сферах.

Краснодарское ООО «Институт социальных технологий» занимается проведением обучающих семинаров по широкому кругу вопросов, от повышения квалификации агрономов крестьянско-фермерских хозяйств до организации обучения детей с ментальными расстройствами.

Анна Перова, Краснодар