На Кубани площадь лесопарковых зон за год увеличили на 2,3 тысячи гектаров

В 2022 году в Краснодарском крае площадь лесопарковых зеленых поясов увеличилась на 2,3 тыс. га, до 3228 га. Это произошло за счет создания новых четырех лесов и увеличения существующих, сообщает пресс-служба администрации региона.

Новые лесопарковые зоны появились в Крымском, Абинском, Курганинском и Кореновском районах. Их общая площадь составила более 1,6 тыс. га. Еще на 750 га расширили территории вокруг Армавира, Горячего Ключа и Туапсе.

«Присваивая такой статус зеленым территориям, мы сохраняем лесные массивы Кубани и защищаем их от самовольной застройки. Лесопарковые пояса – необходимость. Они естественным образом позволяют создавать благоприятные для жизни условия», – отметил губернатор Вениамин Кондратьев.

Первые зелены пояса общей площадью около 200 га появились в 2017 году в Новороссийске, Туапсе и Мостовском районе. За шесть лет на Кубани сформировали 11 лесопарковых поясов. Помимо перечисленных территорий они расположены вокруг Краснодара, Новороссийска, а также поселков Мостовской и Псебай. Кроме того, в регионе статус особо охраняемых природных территорий получили уже 424 территории площадью более 940 тыс. га. Из них семь – федерального значения, 351 – регионального и 66 местного.

Татьяна Ручкина

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