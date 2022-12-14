Группе «ПИК» разрешили строительство апарт-отеля на берегу Охты

Госстройнадзор выдал АО «Специализированный застройщик "Ладожский"» (входит в группу «ПИК») разрешение на строительство апарт-отеля на берегу реки Охты на проспекте Энергетиков. Тип будущего объекта с классической гостиницы на сервисные апартаменты девелопер заменил, исходя из надежности в период экономической нестабильности, пишет «Деловой Петербург».

Апарт-отель площадью более 20 тыс. кв. м появится на проспекте Энергетиков, 6, корп. 2, площадью почти 20 тыс. м2. В 16-этажном здании будет 430 юнитов и отделение врача общей практики. Проект здания подготовило ООО «Созвездие».

«Решение об изменении облика проекта было принято в том числе в результате запросов, высказанных в ходе общественных слушаний. Мы учли просьбы жителей города и изменили "посадку" здания, передвинув его дальше от воды. Благодаря этому участок земли между зданием и берегом Охты останется общедоступным»,— рассказали в «ПИКе».

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в историческом здании главпочтампа в Ломоносове также откроется апарт-отель. Строительство будет вести «Строительная Компания Союз».

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