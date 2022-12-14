Сенатора от Башкирии Ирека Ялалова наградили орденом Почета

Сенатора от Башкирии, бывшего сити-менеджера Уфы Ирека Ялалова наградили орденом Почета. Указ подписал президент России Владимир Путин, сообщил господин Ялалов в своем telegram-канале.

Орденом Почета награждают жителей России, которые достигли высоких результатов в государственной, производственной, научно-исследовательской, социально-культурной, общественной и благотворительной деятельности, которые значительно улучшили условия жизни граждан. Также награда выдается за заслуги в подготовке высококвалифицированных кадров, воспитании подрастающего поколения, поддержании законности и правопорядка.

Карина Мамаева

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