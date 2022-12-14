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Коммерсантъ FM
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В ДТП в Томской области погибли замглавврача перинатального центра и еще три человека

В ДТП с участием грузовика и машины скорой помощи на трассе Томск—Мариинск погибли заместитель главного врача перинатального центра Томской области, заведующий отделением взрослой реанимации, медсестра и водитель скорой помощи. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Мазур. Водитель «КамАЗа» госпитализирован.

«Уникальные специалисты, настоящие профессионалы, замечательные люди, всегда спешившие помочь. Ехали на помощь пациентке и сегодня. Столкнулись с грузовиком»,— написал господин Мазур в своем Telegram-канале. Он заявил, что семьям погибших будет оказана поддержка.

Жертвами ДТП стали заместитель главврача областного перинатального центра по акушерско-гинекологической помощи Алла Карманова, главный внештатный специалист департамента здравоохранения Томской области по анестезиологии-реаниматологии в акушерстве и гинекологии, заведующий отделением анестезиологии-реанимации ОПЦ Юрий Бочков, медсестра дистанционно-консультационного центра ОПЦ Наталья Иванова и водитель дистанционно-консультационного центра ОПЦ Михаил Криницын.

В Департаменте здравоохранения Томской области уточнили, что врачи должны были транспортировать пациентку Асиновской районной больницы в областной перинатальный центр. Во время ДТП пациентов в машине скорой помощи не было.

СУ СКР по Томской области передал материалы проверки по факту гибели четырех человек в ДТП из органов дознания МВД в следственные органы СК России.

Дарья Эрозбек

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