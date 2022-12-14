Ремонт памятника рабочему-революционеру Ивану Пастухову завершили в Ижевске

В столице Удмуртии завершены работы по ремонту памятника первому рабочему-революционеру, председателю Ижевского горсовета Ивану Пастухову. Об этом сообщает пресс-служба агентства по государственной охране объектов культурного наследия республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба агентства по государственной охране объектов культурного наследия Удмуртии Фото: пресс-служба агентства по государственной охране объектов культурного наследия Удмуртии

В частности, в рамках работ была заменена облицовка постамента и декоративных стен. Краска, покрывающая скульптуру из бронзы, была полностью удалена. В настоящее время скульптура имеет свой натуральный цвет.

Напомним, объект культурного наследия регионального значения располагается на перекрестке улиц Коммунаров и Красногеройской. К ремонту памятника приступили в октябре этого года. Работы проводились впервые за 90 лет.