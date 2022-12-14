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Коммерсантъ FM
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Британские судьи научат украинских коллег проводить суды над военными преступниками

Великобритания проводит специальное обучение украинских судей, чтобы те могли эффективно проводить судебные процессы над преступниками военного времени. Как сообщает британский канал Sky News, первая группа судей уже проходит обучение в Великобритании в засекреченном месте.

Как сообщила Sky News генеральный прокурор Виктория Прентис, полученные знания позволят судьям вести процессы над совершившими военные преступления. Руководит курсами британский судья Говард Моррисон, который работал в Международном уголовном суде, а также в Международных трибуналах по бывшей Югославии и по Руанде. Планируется, что такое обучение пройдут 90 украинских судей. На эту программу британские власти выделили £2,5 млн.

Алена Миклашевская

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