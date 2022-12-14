Полицейские в Ижевске ликвидировали наркопритон в бане

В столице Удмуртии сотрудники полиции выявили наркопритон в бане одного из частных подворий Индустриального района. Как сообщает пресс-служба МВД по республике, в его содержании подозревают 47-летнего хозяина дома (ч. 1 ст. 232 УК РФ). Ранее мужчину судили за незаконный оборот наркотиков.

Установлено, что в течение нескольких месяцев мужчина предоставлял помещение бани для изготовления и употребления запрещенных веществ малознакомым людям. В ходе осмотра полицейские обнаружили вещества и посуду, предназначенные для кустарного изготовления наркотиков.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В отношении мужчины, которому грозит до четырех лет лишения свободы, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.