Финансирование нацпроектов в Нижнем Новгороде увеличилось в 2,5 раза

На реализацию нацпроектов в Нижнем Новгороде в 2022 году направили 9,1 млрд руб., сообщил мэр Юрий Шалабаев во время отчета в думе 14 декабря. Глава города сообщил, что в сравнении с прошлым годом объем финансирования увеличился в 2,5 раза.

«Объем ассигнований в 2022 году сопоставим с общим объемом средств, которые были потрачены на реализацию нацпроектов в 2019-2021 годах, когда было потрачено чуть более 10 млрд руб»,— подчеркнул господин Шалабаев.

Он уточнил, что увеличение объема финансовых ресурсов позволило городским властям расширить создание новой социальной инфраструктуры, начать реализацию капиталоемких инфраструктурных проектов в сфере ЖКХ и экологической безопасности, наращивать темпы работ по созданию комфортной городской среды, транспортной системы и обеспечению граждан жильем.

В 2022 году Нижний Новгород участвовал в нацпроектах «Жилье и городская среда», «Демография», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Образование», «Культура» и «Экология». Исполнение всех нацпроектов депутаты городской думы сочли надлежащим.

Владимир Зубарев