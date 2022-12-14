Губернатор Прикамья поручил краевому учреждению выйти на уборку центра Перми досрочно

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил вице-премьеру регионального правительства Андрею Алякринскому начать работу краевого учреждения по уборке и содержанию дорог в центре Перми с 20 декабря. Ранее планировалось, что учреждение начнет работу в январе 2023 года. «Необходимо максимально быстро выйти на дороги. Нужно, чтобы техника приступила к работе не позже 20 декабря и к Новому году максимально быстро справилась с вывозом снега»,— заявил губернатор в интервью ВГТРК. Он добавил, что дорожное учреждение завершило закупку техники. «Это больше 120 единиц. У нас будет самое мощное и крупное предприятие»,— поделился глава Прикамья.

Дмитрий Махонин отметил также, что не удовлетворен действиями администрации Перми во время снегопада. «После снегопада прошло несколько дней. Мы и центральные дороги не расчистили, а во дворах и проездах — конь не валялся. Мэрии и районным администрациям нужно, мягко говоря, напрячься и выполнять свои обязательства надлежащим образом»,— считает губернатор. При этом он признал, что у городских подрядчиков недостаточно ресурсов, чтобы справиться с последствиями многодневного снегопада.

Депутаты заксобрания Пермского края этой осень приняли решение о передаче полномочий по содержанию центрального планировочного района Перми на уровень края. Эти полномочия получила дорожно-эксплуатационная служба КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта». Министр транспорта Пермского края Сергей Вешняков в начале декабря этого года заявлял, что готовность учреждения к работам в центре Перми составляет 70%. С 2023 года ежегодные расходы по содержанию дорог в центре Перми могут составить более 1 млрд руб. Ранее на эти цели выделялось около 430 млн руб.