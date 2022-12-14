В Сочи за год из незаконного оборота изъяли 56 кг наркотиков

За 2022 год в Сочи из незаконного оборота было изъято более 56 кг наркотических средств. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Всего возбудили шесть уголовных дел, связанных с контрабандой наркотических средств и сильнодействующих веществ. Большинство из зарегистрированных преступлений совершили приезжие.

На заседании по результатам выполнения плана мероприятий по реализации стратегии государственной антинаркотической политики до 2030 года в Сочи утвердили план работы в 2023 году. Одной из целей стратегии является формирование в обществе негативного отношения к потреблению и участию в обороте наркотиков. Для этого в городе проводятся мероприятия физкультурно-спортивной, досуговой, культурной, информационной, патриотической и духовно-нравственной направленности.

«На курорте продолжается строительство социальных объектов, в том числе спортивных, что позволит вовлечь более широкие слои населения в занятия физической культурой и спортом. В нашем городе имеются широкие возможности для интересного, полезного и здорового досуга», – отметила замглавы Сочи Елена Канюк.

Татьяна Ручкина

Читайте нас в Telegram