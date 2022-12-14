Пермское МУП планирует вернуть в бюджет субсидию в 56 млн рублей

МУП «Городское коммунальное и тепловое хозяйство» (ГКТХ) завершит текущий год снова с прибылью. Как сообщил на заседании комитета Пермской думы по городскому хозяйству начальник департамента ЖКХ администрации Перми Станислав Баскаков, прибыль предприятия по итогам 2022 года составит 715 тыс. руб. «Передача оборудования в концессию позволила нам освободить средства и погасить все убытки. В 2023 год мы заходим с прибылью, непокрытых убытков у нас уже не будет»,— заявил господин Баскаков.

Депутаты поинтересовались, когда предприятие намерено вернуть предоставленную ему из городского бюджета субсидию в размере 56 млн руб.

Станислав Баскаков ответил, что этот вопрос будет прорабатываться. «Для того чтобы вернуть субсидию, нам нужно было выйти на безубыточность. Мы это сделали даже раньше, чем предполагалось: согласно плану финансового оздоровления, мы должны были выйти на нее в 2024 году. Теперь будем рассматривать варианты, как возвращать эту сумму в бюджет»,— пояснил чиновник.

ГКТХ эксплуатирует 15 муниципальных котельных, 48 ЦТП, 338 км сетей теплоснабжения. Предприятие отапливает 488 многоквартирных домов. В 2019 году МУП оказалось в предбанкротном состоянии. Причиной кризиса стала дебиторская задолженность в 211 млн руб., основу которой составляли долги обанкротившихся управляющих компаний. Счета муниципального предприятия были арестованы налоговой, для их разблокирования предприятию потребовалась субсидия в 56 млн руб. Городские власти разработали план финансового оздоровления ГКТХ, в соответствии с которым организация должна покрыть убытки и выйти на положительный результат деятельности в течение пяти лет. Уже по итогам 2019 года МУП показало прибыль в размере 8,49 млн руб., но в 2020 году вновь ушло в убытки, сумма которых составила 67,6 млн руб. В 2021-м предприятие снова продемонстрировало положительный финансовый результат, завершив год с прибылью 12,9 млн руб.