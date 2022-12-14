На службу в Президентский полк отправились 15 новобранцев из Ростовской области

Для прохождения службы в Президентском полку Кремля в Москву отправились 15 призывников из Ростовской области, сообщает пресс-служба правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: donland.ru Фото: donland.ru

По информации властей, новобранцы из Ростова-на-Дону, Азова, Батайска, Таганрога, Шахт, Аксайского, Зерноградского, Красносулинского, Константиновского, Октябрьского и Усть-Донецкого районов прошли отбор на конкурсной основе. Уделялось внимание физической форме молодых людей, их психическому состоянию и моральному духу.

Ростовская область ежегодно отправляет 30 военнослужащих в Президентский полк комендатуры Московского Кремля, начиная с 2005 года. По 15 человек отбирают из числа новобранцев в ходе весеннего и осеннего призыва.

Ранее сообщалось, что в 2022 году в рамках осеннего призыва на срочную службу отправятся 4 тыс. уроженцев Ростовской области. Отмечается, что 60% призывников будут дислоцироваться в Южном военном округе.

Анастасия Назарова