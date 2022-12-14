Прокуратура запросила пожизненное заключение для уральца за убийство женщины и ее сыновей

Свердловский областной суд завершил судебное следствие по уголовному делу в отношении 39-летнего жителя Кировграда, обвиняемого в убийстве женщины и ее сыновей-близнецов. Прокуратура запросила для мужчины пожизненное лишение свободы в колонии особого режима, сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным следствия, ночью 22 сентября 2021 года обвиняемый находился в квартире женщины, где она проживала с двумя четырехлетними детьми. Между ними завязалась ссора, в ходе которой мужчина не менее девяти раз ударил знакомую в голову и тело, а затем начал душить ее, из-за чего женщина потеряла сознание.

Решив, что она умерла, свердловчанин зашел в комнату к детям и нанес одному из детей 24 удара ножом в грудь и шею, а второму — два удара в руку и шею. Когда мужчина обнаружила, что мать сыновей жива, он затащил ее в ванную и изнасиловал, после чего восемь раз ударил ножом в грудь, а затем задушил. Из квартиры убитый он похитил украшения и телефон, а затем поджег зажигалкой диван, устроив пожар, ущерб от которого составил 460 тыс. руб.

В момент совершения преступления обвиняемый находился в состоянии алкогольного опьянения. В прокуратуре уточнили, что с 2018 года за ним был установлен административный надзор, в том числе с запретом пребывания вне места жительства ночью.

Всего обвинение мужчине предъявлено по шесть уголовным статьям, в том числе за убийство детей с особой жестокостью и изнасилование. Судебные прения продолжаются, в них выступает сторона защиты.

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