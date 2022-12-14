В Уфе устанавливают обстоятельства пожара в ресторане

Прокуратура Башкирии взяла под контроль установление обстоятельств пожара в ресторане Vozdyh Lounge Bar, расположенном в офисном здании на улице Ленина, 32 в Уфе.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, на место происшествия выезжал исполняющий обязанности прокурора Кировского района Уфы Руслан Усманов.

По данным пресс-службы МЧС по Башкирии, пожар начался в 14.00 часов на площади 3 кв. м. Горела наружная часть вентиляционной трубы, а внутри здания наблюдалось задымление. Из здания эвакуировали 35 человек, пострадавших нет.

Майя Иванова

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