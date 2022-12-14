С бывшего руководителя УКС снята судимость из-за готовности пойти на фронт

Зюзинский райсуд Москвы удовлетворил заявление бывшего руководителя ГКУ ПК «Управление капитального строительства Пермского края» о досрочном снятии судимости и отмене условного осуждения. Как следует из информации с сайта суда, соответствующее решение было вынесено 7 декабря. Речь идет о снятии наказания, назначенного Ленинским райсудом Перми, по которому господин Левинский был признан виновным в превышении полномочий. Как установил суд, он дал незаконное указание о сносе гаражей в микрорайоне Разгуляй. В итоге экс-руководитель управления капстроительства был приговорен к наказанию в виде двух лет четырех месяцев лишения свободы условно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Астахов Фото: Дмитрий Астахов

По данным «РБК-Пермь», против досрочного снятия судимости выступала прокуратура Москвы. Но суд учел, что Дмитрий Левинский получил повестку в рамках частичной мобилизации и «может быть призван».

Стоит отметить, что сейчас господин Левинский проходит подсудимым по уголовному делу о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). В случае вынесения обвинительного приговора он формально не может поступить на военную службу до снятия новой судимости. Это связано с тем, что ч. 6 ст. 290 УК РФ относится к категории особо тяжких преступлений.