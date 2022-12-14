В Казани 22-летнего жителя осудят за склонение несовершеннолетних к наркомании и насилие над ними

В Казани скоро начнется суд над 22-летним жителем, которого обвиняют в склонении несовершеннолетних к потреблению наркотических средств, в насильственных действиях сексуального характера и их использовании в целях изготовления порнографических материалов. Об этом сообщает пресс-служба управления СКР по Татарстану.

В феврале этого года, как утверждает следствие, в гости к обвиняемому пришли 17-летняя и 14-летняя девушки, и он склонил их к употреблению наркотического средства, после чего он совершил в отношении младшей девочки насильственные действия сексуального характера, которые заснял на видео и отправил ее старшей подруге.

Вину он признал частично. Сейчас он находится под арестом.

"Ъ-Казань"