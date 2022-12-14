Подрядчик строительства БЦ «Магнат» ждет разрешения Госстройнадзора для открытия объекта

Подрядчик строительства бизнес-центра «Магнат» направил в Госстройнадзор РФ все необходимые документы для разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. Об этом «Новому компаньону» сообщил гендиректор ООО «Магнат» Гагик Назарян.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Изначально девелопером БЦ «Магнат» являлось ООО «Спартак» Гагика Назаряна. Сначала общество получило разрешение на строительство трехэтажного ТРЦ площадью почти 5 тыс. кв. м, но объект не завершили. Через суд было получено новое разрешение на строительство, по нему здание строилось уже шестиэтажным. С 2018 года краевые власти пытались добиться сноса ТЦ «Магнат». В 2020 году суд признал объект законной постройкой. В начале 2021 года новый девелопер БЦ — ООО «Магнат» — получил разрешение на достройку объекта.

Сроки открытия центра несколько раз переносились. В сентябре господин Назарян сообщал, что «Магнат» может быть введен в эксплуатацию в ноябре 2022 года.