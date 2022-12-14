Последнего пострадавшего при стрельбе в школе Ижевска ребенка выписали из больницы

В столицу Удмуртии из федерального центра вернулся последний ребенок, пострадавший в результате нападения на ижевскую школу №88. Как сообщила в Telegram вице-премьер региона Эльвира Пинчук, девочка будет оставаться под наблюдением врачей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Напомним, в результате трагедии, произошедшей 26 сентября в ижевской школе, погибли 18 человек, среди которых 11 детей. Еще 20 человек получили ранения. 34-летний Артем Казанцев, устроивший стрельбу, покончил с собой. Возбуждены уголовные дела по трем статьям.