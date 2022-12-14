Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Последнего пострадавшего при стрельбе в школе Ижевска ребенка выписали из больницы

В столицу Удмуртии из федерального центра вернулся последний ребенок, пострадавший в результате нападения на ижевскую школу №88. Как сообщила в Telegram вице-премьер региона Эльвира Пинчук, девочка будет оставаться под наблюдением врачей.

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Напомним, в результате трагедии, произошедшей 26 сентября в ижевской школе, погибли 18 человек, среди которых 11 детей. Еще 20 человек получили ранения. 34-летний Артем Казанцев, устроивший стрельбу, покончил с собой. Возбуждены уголовные дела по трем статьям.

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...