Нижегородские спортсмены в составе сборной отправятся на зимние игры в Китай

Шесть спортсменов из Нижегородской области в составе сборной отправятся на третьи российско-китайские молодежные зимние игры, которые пройдут с 14 по 20 декабря в городе Чанчунь в Китае. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

В программу игр входят лыжные гонки, горнолыжный спорт, сноубординг, конькобежный спорт, фигурное катание, керлинг и фристайл. От региона на соревнования поедут конькобежки Екатерина Казакова, Ирина Сальникова, Валерия Нестерова, Арина Гребнева, Полина Войлер и лыжник Никита Родионов. Всего в состав спортивной делегации России войдут около 150 человек.

Первые российско-китайские молодежные зимние игры состоялись в Харбине (Китай) в 2016 году. Тогда от региона выступал конькобежец Валерий Фомин, он завоевал две золотые медали. Вторые такие соревнования проходили в 2018 году в Уфе, нижегородские спортсмены в них не участвовали.

Елена Ковалева