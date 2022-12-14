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Челябинский губернатор рассказал о планах по развитию инфраструктуры для переработки мусора

К 2030 году в челябинской области должно сортироваться 100% мусора, а утилизироваться – 50%. Об этом заявил во время прямой линии губернатор Алексей Текслер. Он отметил, что в регионе есть несколько предприятий, которые могут перерабатывать отходы, в дальнейшем в Миассе планируется строительство экотехнопарка, где будут перерабатывать пластик.

«Объекты сортировки существуют, их четыре в регионе, будем последовательно увеличивать их количество. Такой объект будет в Челябинске, в ряде других муниципалитетов»,- отметил Алексей Текслер.

Губернатор добавил, что в год в Челябинской области устанавливают около 1 тыс. контейнеров для раздельного сбора мусора. «Региональный оператор порядка 3 тыс. контейнеров за свои деньги планирует установить, Челябинск и Копейск в течение полутора лет такими контейнерами обеспечим»,- сказал глава региона.

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