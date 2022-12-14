Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассуждает о законопроекте, который призван защитить русский язык от чрезмерных иностранных заимствований.

На днях Госдума в первом чтении одобрила законопроект, запрещающий использование иностранных слов. Почему это делается именно сейчас, в принципе понятно. И идея сохранить язык Пушкина, безусловно, хорошая. Вот только вопрос — каков он этот язык? Еще во времена самого Александра Сергеевича министр народного просвещения Шишков предлагал говорить вместо «калош» «мокроступы», вместо «тротуара» — «топталище» и так далее, над чем сам поэт глумился в романе «Евгений Онегин».

Сегодня речь идет, слава богу, не про бытовой, а государственный язык, то есть имеющий отношение и к автопрому, который государство сегодня взяло под свой контроль. Но вот, Aurus, например, главная машина страны: модели называются Senat и Komendant — слова явно нерусские. Еще хуже обстоит дело с описанием конструкции автомобиля. Можно рекомендовать говорить «двигатель» вместо «мотор». Но слово «руль», например, пришло к нам в эпоху Петра I из нидерландского языка вместе с другими навигационными терминами. «Педаль» — из латыни. Как быть? Переименовать в «крутило» и «нажимало»?

Язык, как заметил кто-то из великих, живой организм. Когда в жизни появляются новые предметы или явления, появляются и новые слова, их обозначающие. Вот в польском языке, например, «автомобиль» будет «samochod», вполне себе славянские корни. А «велосипед» будет «rower» — по названию марки, которая больше всего этой продукцией торговала. То есть безобразие, если вооружиться российским подходом.

Характерная история случилась с одним моим коллегой еще в девяностые. Он был в командировке в Италии и решил совместить служебное с личным, купив амортизатор для своего скутера Suzuki. В Москве почему-то его было не достать. Коллега нашел магазинчик, торговавший запчастями, но, как будет по-итальянски «амортизатор», не знал. И потому объяснял то, что ищет, по-английски. Но итальянские продавцы, в свою очередь, не знали значение «shock absorber» и после долгого, но безуспешного диалога просто кивнули в сторону выставленного на продажу товара, мол, пальцем покажи, что нужно. Коллега нашел и показал. Продавец назидательно пожал плечами: «Signor, ammortizzatore».