Обвинение запросило 11 лет лишения свободы для дочери бывшего главы Самары

В Ленинском районном суде Самары обвинение запросило 11 лет лишения свободы для Людмилы Тарховой, дочери бывшего главы города Виктора Тархова. Ее судят в рамках дела о вымогательстве (п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ).

По версии следствия, Людмила Тархова пыталась получить 200 млн руб. от зампреда губернской думы Александра Милеева за неразглашение компрометирующих его сведений. Она свою вину отрицает. Согласно позиции адвоката, госпожа Тархова всего лишь предлагала депутату вернуть ей старый долг. Господин Милеев заявлял на суде, что никакого долга нет.

Ранее защитник Людмилы Тарховой адвокат Андрей Карномазов сообщал, что господин Милеев имел «достаточно внушительный и стародавний долг» перед Виктором Тарховым: «Долгое время у этого долга был гарант — один из депутатов губдумы (Олег Дьяченко. — «Ъ»), который скоропостижно скончался. В дальнейшем Виктор Александрович заболел COVID-19, перенес его тяжело». Сам экс-глава Самары в настоящее время проживает в Норвегии.

Правоохранители закончили расследование уголовного дела в отношении дочери бывшего мэра Самары в июле текущего года. По версии следствия, в декабре 2020 года женщина «получила сведения, распространение которых в открытых источниках информации могло бы нанести вред репутации» депутата Александра Милеева. Силовики выяснили, что Людмила Тархова несколько раз встречалась с парламентарием и требовала от него 200 млн руб. под угрозой публикации компрометирующих его сведений в интернете. Речь шла о документах и личной переписке Александра Милеева, которые попали к дочери бывшего мэра Самары от знакомого адвоката. Сведения какого характера содержались в указанных документах, следствие не разглашает.

Встречи Людмилы Тарховой с парламентарием проходили в одном из ресторанов города. Во время одной из них женщина передала Александру Милееву жесткий диск с предполагаемым компроматом. В июле 2021 года в рамках оперативного эксперимента сотрудники регионального УФСБ задержали дочь экс-мэра Самары после получения денег.

Подробнее о деле Людмилы Тарховой — в публикации «Ъ-Волга» «Дочь экс-мэра обвиняют в вымогательстве».

Евгений Чернов