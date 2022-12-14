В закупке по организации перелета делегации из Башкирии нашли нарушения

Управление ФАС по Башкирии по итогам внеплановой проверки выявило нарушения закона о контрактной системе в аукционе по организации авиаперелета официальной делегации республики по маршруту Уфа-Волгоград-Уфа начальной стоимостью 13,28 млн руб., следует из сообщения на сайте ведомства.

Заказчиком является министерство транспорта и дорожного хозяйства Башкирии. Контракт был заключен в марте текущего года с ООО «Скайкоптер» (деревня Малое Карлино Ленинградской области) по начальной цене. Срок исполнения контракта — с момента его заключения до конца текущего года. Согласно техзаданию, исполнитель должен предоставить самолет на семь пассажирских мест. Дальность полета — 2,2 тыс. км, время в пути — 5 часов. Самолет должен быть оснащен, в том числе, авиационным оборудованием для дневного пилотирования, радиовысотомером с сигнализатором опасной высоты и системой предупреждения столкновения самолетов в воздухе. В салоне должны быть бортпроводники, обеспечено бортовое питание по классу обслуживания, а также обслуживание в залах официальных лиц и делегаций, VIP-залах.

Проверка выявила, что установленные заказчиком требования безальтернативны, что приводит к необоснованному ограничению конкуренции. Кроме того, «указанные в документации сроки исполнения контракта противоречивы и исключают возможность однозначного толкования условий закупки», отмечается в сообщении. Предписание не выдавалось в связи с фактическим исполнением контракта. Ведомство рассматривает вопрос о возбуждении административного дела.

Майя Иванова

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