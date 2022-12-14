Власти Красноярска могут создать муниципальную сеть автомоек

Мэрия Красноярска рассматривает возможность создания в городе крупной сети муниципальных автомоек. Инициатива, по замыслу городских властей, призвана повысить доступность этой услуги.

«В настоящее время администрацией города анализируется возможность создания такой услуги в Красноярске, в том числе изучается юридически-правовая основа для ее оказания. Какого-либо решения по вопросу еще не принято»,– ответили в департаменте информационной политики мэрии на запрос «Ъ-Сибирь».

Проблема обсуждалась на аппаратном совещании в мэрии в конце октября 2022 года. Согласно протоколу совещания, копия которого была опубликована в СМИ и в соцсетях, речь идет о создании сети из не менее чем 100 автомоек.

«Проработать вопросы по возможным местам размещения, внешнему виду автомоек, поиску инвестора, возможности подключения автономным путем, лизинговым схемам приобретения данных объектов и др.»,– говорится в документе. Эту работу предполагалось выполнить к 15 ноября.

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Валерий Лавский