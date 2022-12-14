В Петербурге могут полностью запретить рекламу интимных услуг

Депутаты ЗакСа Санкт-Петербурга предложили ввести прямой запрет на рекламу интим-услуг и ее распространение. Во втором чтении парламентарии одобрили два проекта федеральной инициативы во втором чтении.

Первый предполагает изменение федерального закона о рекламе, а второй – об административных нарушениях. Авторы законопроекта, депутаты Павел Крупник, Всеволод Беликов и Денис Четырбок обратили внимание, что в действующем законе прямого запрета на рекламу интимных услуг нет, в связи с чем они решили изменить ситуацию и увеличить штрафы.

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