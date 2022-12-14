В Челябинске УФАС оштрафовало «Ростелеком» на 150 тыс. рублей за навязчивую рекламу

Управление ФАС России по Челябинской области оштрафовало ПАО «Ростелеком» за повторное нарушение при рекламе своих услуг по телефону. Компания должна заплатить 150 тыс. руб., сообщает антимонопольное ведомство.

Провайдер предлагал одному из южноуральцев воспользоваться услугами подключения интернета и телевидения. При этом «Ростелеком» не имел предварительного согласия абонента на получение рекламной информации. В компании Челябинскому УФАС сообщили, что специалист набрал этот телефонный номер случайно. Однако избежать ответственности ПАО не удалось. Кроме штрафа, антимонопольная служба выдала «Ростелекому» предписание о прекращении нарушения рекламного законодательства.