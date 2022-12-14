ВТБ перевел обслуживание клиентов на новую российскую платформу

ВТБ перевел обслуживание своих клиентов на новую российскую платформу. Это собственная разработка банка, которая позволит обеспечить в его периметре полный технологический суверенитет, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Проект ВТБ Pro включает в себя ключевые финансовые услуги и позволяет оперативно внедрять новые сервисы, существенно ускорив их работу для клиентов.

На новую фронтальную систему перешли уже более 1300 розничных отделений банка, более 500 точек обслуживания клиентов Private Banking и «Привилегии», а также смежные департаменты, работающие с клиентскими данными. Также переведены все бизнес-операции при обслуживании розничных клиентов.

Микросервисная платформа ВТБ Pro пришла на смену зарубежному монолитному решению, функционал которого не позволяет создавать современные фронтальные системы.

Евгений Чернов